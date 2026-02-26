Maximiliano Wesner: «este proyecto pone a Olavarría de relieve en el país como polo eólico»

Lo señalo en la inauguracion del Parque Eolico de cementos Avellaneda e YPF LUZ

En una entrevista exclusiva con En Línea Noticias, el intendente municipal Maximiliano Wesner se refirió a la inauguración del parque eólico de Cementos Avellaneda e YPF Luz en el partido de Olavarría. El jefe comunal destacó el impacto de la obra en el entramado productivo y la consolidación de la ciudad como referente en energías renovables.

Diversificación productiva y proveedores locales

Wesner resaltó el trabajo conjunto entre el sector público y privado para la concreción de este proyecto, que cuenta con nueve aerogeneradores de siete megavatios cada uno. «Viene a ponernos de relieve en la provincia de Buenos Aires y en el país como polo eólico y también a diversificar nuestro entramado productivo», afirmó el intendente.

Un aspecto central de la gestión municipal fue asegurar la participación de empresas locales en la construcción del parque. «Es por lo que trabajé desde la primera reunión: el desarrollo de proveedores locales que pudieron participar de este proyecto», señaló Wesner, destacando el rol de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo.

Un nuevo paisaje con potencial turístico

El emplazamiento del parque, ubicado en la zona de San Martín pasando la ruta 51, ha generado un cambio visual significativo en el campo olavarriense. Según el mandatario, esta transformación ofrece nuevas oportunidades más allá de la generación de energía.

«Quienes transitan la ruta nacional 226 o la ruta 51 se encuentran con este lugar que tiene un potencial turístico enorme; es un punto muy visitado por deportistas y por familias», explicó el jefe comunal sobre el nuevo atractivo del partido.

Proyectos en ejecución

Consultado sobre la continuidad de estas inversiones, Wesner confirmó que Olavarría sigue sumando proyectos de energía limpia. «El último es el de Petroquímica Comodoro Rivadavia, que está en ejecución en la zona de media estación Blanca Grande», detalló el intendente.

Este nuevo desarrollo se integra al mapa energético local junto a los parques ya operativos en el sector de La Rinconada y el complejo inaugurado recientemente. Para el mandatario, ver la obra terminada en menos de dos años es un ejemplo de articulación: «Congregan varios valores por los que venimos trabajando: la educación, el ambiente y el desarrollo de la industria».

(En Línea Noticias)