Maximiliano Wesner recibió a dirigentes de Luz y Fuerza en medio de la profunda crisis de Coopelectric

El intendente municipal Maximiliano Wesner recibió en los últimos días a dirigentes del Sindicato de Luz y Fuerza de Olavarría en medio del conflicto latente entre Coopelectric y el Estado Municipal. Del encuentro participaron el secretario general del gremio, Eduardo Amaya, el secretario adjunto, Emanuel Tambucci, y César Valicenti, aunque este último no apareció en una foto que trascendió del encuentro.

Durante la reunión, que se extendió por más de dos horas, se abordó la delicada situación que atraviesa la cooperativa local. Los representantes gremiales expusieron su preocupación por una problemática que, según indicaron, vienen denunciando públicamente desde hace años.

En ese sentido, desde el sindicato marcaron una postura clara respecto a la crisis institucional y financiera de la entidad: “Dejamos expresado con total claridad que las y los trabajadores no somos responsables ni culpables de esta situación. Se trata de un problema exclusivamente de gestión por parte de la dirigencia de la Cooperativa”, sostuvieron.

Ante este escenario, los dirigentes adelantaron que continuarán con las gestiones ante el Ejecutivo y mantendrán un esquema de trabajo conjunto con la Secretaría General de FATLyF y el Gobierno Provincial.

Según explicaron, el objetivo primordial es “encontrar una salida que resguarde los derechos de las y los trabajadores”, mientras se define el futuro de la prestación de servicios en la ciudad.

Vale mencionar que el conflicto entre Coopelectric y el Municipio tiene distintas aristas y afecta a los dos servicios más importantes que presta la cooperativa local: la energía eléctrica y obras sanitarias.

En lo que respecta a la energía eléctrica, ya se ha dicho, el Municipio considera que el contrato de concesión se encuentra vencido. Para la Cooperativa esto no es así y en este sentido, las autoridades del Consejo de Administración realizaron una presentación en el Juzgado Contencioso Administrativo de Azul buscando que sea el organismo judicial quien se expida al respecto.

Ese expediente quedó sin muchos movimientos en las últimas semanas debido a la Feria Judicial por lo que se estima que en las próximas semanas tenga movimientos.