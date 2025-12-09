Olavarría entre los Concejos Deliberantes de menor costo del país, según un informe nacional

Un informe elaborado por Fundación Libertad y el Centro de Investigaciones Sociales y Económicas (CISE) examinó los gastos de los Concejos Deliberantes de 76 ciudades argentinas y volvió a poner sobre la mesa las diferencias en el manejo presupuestario de las legislaturas locales. El relevamiento incluye a Olavarría, que se posicionó entre los distritos con menor costo anual por concejal del país.

Un gasto total de $335 mil millones y fuertes contrastes

El estudio analizó los presupuestos 2025 de los Concejos Deliberantes y determinó que el gasto conjunto asciende a $335.241 millones. El costo anual promedio por concejal se ubicó en $259,3 millones, unos $21,6 millones mensuales. Sin embargo, la diferencia entre municipios es marcada.

En un extremo aparece Posadas, con el costo más alto del país: $1.441 millones por concejal. En el otro, Comandante Fernández (Chaco), con $24,7 millones, y Junín, con $29 millones anuales, entre los más bajos.

El peso del gasto en personal

El informe señala que, al igual que en las legislaturas provincial y nacional, el gasto en personal domina los presupuestos locales: 85,2% del total se destina a remuneraciones de concejales, asesores y empleados.

En 29 de las 56 ciudades con datos completos, esta proporción supera el 90%. Los casos más notorios son San Isidro (99,19%), Vicente López (98,97%) y General Rodríguez (98,79%).

En sentido contrario, municipios como Rawson (31,93%) y Florencio Varela (42,53%) presentan ratios muy inferiores al promedio.

El peso del Concejo en los presupuestos municipales

En promedio, los Concejos representan el 3,26% del presupuesto total de sus municipios. Pero nuevamente, las diferencias son grandes.

Posadas, por ejemplo, destina 14,79% de su presupuesto al Concejo, un monto 3,32 veces mayor que lo invertido en obras públicas.

Cómo se ubica Olavarría en el ranking bonaerense

Dentro de la provincia de Buenos Aires, los costos por concejal varían ampliamente y Olavarría aparece entre los distritos con gastos más bajos.

En el ranking elaborado por Fundación Libertad y CISE, Olavarría se ubica en el puesto 67 entre las 76 ciudades analizadas, con un costo anual por concejal de $55.152.500.

Esto coloca al Concejo Deliberante local:

Muy por debajo del promedio nacional ($259,3 millones)

Por debajo de ciudades similares en escala, como Bahía Blanca, La Plata, Escobar o Tandil.

En el polo opuesto se ubican Lomas de Zamora ($247.986.164), Tigre ($246.045.395) y San Martín ($230.750.000), entre otros municipios bonaerenses de mayor gasto legislativo.

Además de Olavarría, otros distritos con costos relativamente bajos son Morón ($53.011.996), Junín ($29.000.388) y Necochea ($61.607.227).

Gasto por habitante y composición del presupuesto

El informe también relevó el gasto por habitante. En este punto, municipios muy poblados como La Matanza ($2.846) o Florencio Varela ($3.783) figuran entre los más bajos del país, mientras que distritos como Tigre, San Isidro y Vicente López muestran cifras muy superiores.

Aunque el estudio no detalla el gasto per cápita del Concejo de Olavarría, su lugar en el ranking permite inferir que se encuentra entre los valores más moderados de la provincia.