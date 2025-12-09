El Municipio de Coronel Pringles anunció la eliminación de más de un centenar de tasas, una actualización impositiva del 10% para el próximo año y cambios en su gabinete. También confirmó una inversión histórica de mil millones de pesos para el sistema de salud. Los anuncios se realizaron durante una conferencia de prensa encabezada por el intendente Lisandro Matzkin.

Reforma impositiva: menos tasas y una actualización acotada

El Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante el proyecto de Ordenanza Impositiva 2026. La iniciativa propone eliminar 107 tasas, derechos y contribuciones con el objetivo de simplificar el esquema tributario y reducir trámites burocráticos.

El proyecto también contempla una actualización del 10% para el año próximo, alineada con el Presupuesto Nacional. Según las autoridades, será la actualización más baja de los últimos diez años.

Además, el municipio aplicará un sistema de beneficios para contribuyentes:

15% de descuento por pago anual anticipado.

10% por estar al día.

10% adicional por adhesión al débito automático.

2% adicional por optar por factura electrónica.

Se mantendrán las exenciones para quienes perciben ingresos equivalentes a dos jubilaciones mínimas. También se modernizará el sistema de pagos con botones de pago y nuevas herramientas digitales.

Cambios en el gabinete

El jefe comunal anunció cuatro modificaciones en su gabinete. La Dirección del Hospital quedará a cargo de la Dra. Carolina Yuli, en reemplazo de Nicolás Queti tras once años de gestión. En Deportes asumirá Saúl Etchart, mientras que Virginia Domínguez será la nueva directora de Ingresos Públicos. La Jefatura de Compras quedará bajo la conducción de Victoria Lassallette. Domínguez y Lassallette asumirán el 1° de enero.

Equilibrio fiscal y salarios garantizados

El municipio alcanzará este año su noveno ejercicio consecutivo con equilibrio fiscal. Matzkin garantizó el pago del medio aguinaldo antes de Navidad y los salarios antes del 31 de diciembre, además del cumplimiento de los acuerdos paritarios.

La planta municipal actual asciende a 935 empleados, una de las cifras más bajas de las últimas dos décadas. Este año se registraron cerca de 300 recategorizaciones y ascensos.

Inversión de $1.000 millones en salud

Durante 2026 el Municipio destinará mil millones de pesos al Hospital Municipal. De ese total, 500 millones se invertirán en infraestructura —calefacción, consultorios, ampliaciones y refacciones— y 500 millones en equipamiento, incluida una ambulancia y un mamógrafo.

Obra pública y viviendas

La continuidad del plan de obras para 2026 dependerá de la aprobación del endeudamiento provincial. El programa incluye pavimento, cordón cuneta, cloacas, el Polideportivo y el Boulevard 1.

Respecto de las 76 viviendas que se encuentran en ejecución, el municipio indicó que permanecen demoradas por falta de pagos provinciales. En el Presupuesto 2026 de la Provincia está previsto un nuevo plan habitacional para Coronel Pringles.

Sorteo para contribuyentes al día

El Municipio realizará alrededor del 22 de diciembre un sorteo de órdenes de compra para contribuyentes al día. Los detalles se informarán en los próximos días.