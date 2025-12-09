Se encendió la navidad en Olavarría

En la noche de este lunes centenares de olavarrienses disfrutaron y también se emocionaron en el encendido del árbol navideño ubicado en el Paseo Jesús Mendía. Se trató de una atractiva propuesta que incluyó además las presentaciones del Ensamble de Folklore de la Escuela Municipal de Música y el Ballet Folklórico Municipal. Estuvo presente el intendente Maximiliano Wesner, quien junto a la comunidad participó del conteo y el encendido de la navidad en el plaza central Coronel Olavarría.

La actividad se inició a las 20:30 horas, con la interpretación de la emblemática obra “Navidad Nuestra”, de Ariel Ramírez. Se trata de una reinterpretación de la Navidad, en una obra donde se recogen seis hitos del evangelio, incorporando elementos musicales y culturales de Argentina, lo que representa la identidad nacional.

La presentación fue acompañado por los aplausos y la atenta mirada de decenas y decenas de personas, varias de ellas con reposeras y equipos de mate, quienes poblaron cada espacio disponible en el Paseo Jesús Mendía, que se vio también con la presencia y el color de numerosos puestos de artesanos y emprendedores.

El momento más esperado llegó a las 21 horas puntual, con el encendido de árbol que fue precedido por un conteo realizado a viva voz por todas las personas presentes. Luego el aplauso fue unánime, como reconocimiento al atractivo árbol navideño que fue fruto de la articulación y trabajo de distintas áreas municipales.

El Municipio de Olavarría agradece a las y los trabajadores que fueron parte de la propuesta, una articulación que fue encabezada por Mauricio Gogorza y que contó con la participación de personal de las áreas de Cultura, Mantenimiento, como así también del Polo Industrial de las Unidades Carcelarias de Sierra Chica donde, a partir de la vinculación encabezada a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, se llevaron a cabo distintas tareas de mantenimiento y embellecimiento del árbol navideño.