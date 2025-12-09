Alerta amarilla por fuertes tormentas en la tarde del miércoles
El servicio meteorológico nacional (SMN) emitió un aviso a corto plazo que incluye a la ciudad de Olavarría y sus alrededores, alertando sobre la llegada de tormentas de variada intensidad para la tarde del miércoles.
El fenómeno meteorológico, clasificado bajo Nivel Amarillo, se espera que se desarrolle entre las 12:00 y las 18:00 horas, afectando significativamente la región. Se anticipa que algunas de estas tormentas podrían ser localmente fuertes.
Se esperan las siguientes condiciones:
- Actividad eléctrica: Frecuente presencia de rayos.
- Granizo: Ocasional caída en puntos específicos.
- Ráfagas de viento: Podrían alcanzar puntualmente los 70 km/h.
- Lluvias abundantes: Se prevén precipitaciones intensas en cortos períodos de tiempo.
El valor de precipitación acumulada estimado para el período se encuentra entre los 20 y 40 milímetros, aunque las autoridades no descartan que esta cifra pueda ser superada de manera puntual en algunas zonas.
Ante el nivel de alerta, se recomienda a la población tomar precauciones, como asegurar objetos que puedan caer de balcones o terrazas, evitar desplazamientos innecesarios durante el pico de la tormenta y desconectar artefactos eléctricos.
(En Línea Noticias)