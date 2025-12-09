Alerta amarilla por fuertes tormentas en la tarde del miércoles

​El servicio meteorológico nacional (SMN) emitió un aviso a corto plazo que incluye a la ciudad de Olavarría y sus alrededores, alertando sobre la llegada de tormentas de variada intensidad para la tarde del miércoles.

​El fenómeno meteorológico, clasificado bajo Nivel Amarillo, se espera que se desarrolle entre las 12:00 y las 18:00 horas, afectando significativamente la región. Se anticipa que algunas de estas tormentas podrían ser localmente fuertes.

Se esperan las siguientes condiciones:

  • Actividad eléctrica: Frecuente presencia de rayos.
  • Granizo: Ocasional caída en puntos específicos.
  • Ráfagas de viento: Podrían alcanzar puntualmente los 70 km/h.
  • Lluvias abundantes: Se prevén precipitaciones intensas en cortos períodos de tiempo.

​El valor de precipitación acumulada estimado para el período se encuentra entre los 20 y 40 milímetros, aunque las autoridades no descartan que esta cifra pueda ser superada de manera puntual en algunas zonas.

​Ante el nivel de alerta, se recomienda a la población tomar precauciones, como asegurar objetos que puedan caer de balcones o terrazas, evitar desplazamientos innecesarios durante el pico de la tormenta y desconectar artefactos eléctricos.

