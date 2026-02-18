Organizaciones convocan a marchar en Olavarría contra la reforma laboral

Distintas organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles convocaron a una movilización este jueves a las 18 en la sede de ANSES, ubicada en Rivadavia 2987, en el marco de la jornada nacional de protesta contra el proyecto de ley denominado “Modernización Laboral”.

La convocatoria se da mientras el proyecto será debatido en la Cámara de Diputados, luego de haber obtenido media sanción en el Senado. Los espacios firmantes cuestionan la iniciativa y sostienen que implica un retroceso en derechos laborales vinculados a jubilaciones, vacaciones, licencias médicas, indemnizaciones, reconocimiento de horas extra y extensión de la jornada laboral.

En el documento difundido, las organizaciones expresaron que la propuesta “pretende retroceder en los derechos adquiridos con siglos de lucha de la clase trabajadora” y señalaron que la movilización tiene como objetivo “defender los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras”.

La convocatoria en Olavarría se enmarca en una jornada de protesta prevista en distintas plazas del país.

Adhieren a la convocatoria: CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el SUTEBA, ADUNCE, CICOP, el Sindicato de Municipales de Olavarría, el CFL 403, el Centro Juvenil “30 Mil Flores”, la Mutual “Carlos Alberto Moreno”, La Corriente, SOECO, Jubilados Olavarría, el Centro de Estudiantes del ISFD N°22 “Paulo Freire”, el Centro de Estudiantes Universitarios, Nuestramérica, Chamula, la Comisión por la Memoria Olavarría, el Movimiento Evita y Macondo.