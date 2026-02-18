El CECO adhiere al paro general de la CGT y cerrará todas sus dependencias

El Centro Empleados de Comercio de Olavarría (CECO) confirmó su adhesión al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves 19 de febrero.

Desde el gremio mercantil señalaron que la medida se adopta en el marco del tratamiento en la Honorable Cámara de Diputados del proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el oficialismo, iniciativa que —según expresaron— implica un retroceso en los derechos de los trabajadores, en las relaciones laborales y en los convenios colectivos.

En ese contexto, la entidad convocó a los trabajadores y trabajadoras de Olavarría a sumarse a la jornada de protesta y ejercer el derecho al reclamo.

No habrá atención en las dependencias

Como consecuencia del paro, permanecerán cerradas la sede central del CECO, la obra social OSECAC, el Jardín Maternal y de Infantes “Niño Feliz”, el gimnasio integral, la farmacia sindical de Olavarría y las farmacias AMMBA de la región. Las actividades se retomarán el viernes.

Asimismo, los policonsultorios de calle Moreno no atenderán al público durante la jornada. En caso de urgencias, los afiliados a OSECAC deberán dirigirse a la guardia de la Clínica María Auxiliadora, ubicada en España 2759.