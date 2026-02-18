Judiciales bonaerenses adhieren al paro y movilización contra la reforma laboral

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB), encabezada por Hugo Russo, convocó a participar del paro nacional y movilización previstos para este jueves 19, en el marco del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación.

El gremio judicial bonaerense adhiere a la convocatoria impulsada por la CTA de los Trabajadores, la Federación Judicial Argentina (FJA) y otros sindicatos de distintas centrales, en rechazo al proyecto de reforma laboral.

En un comunicado, desde la AJB señalaron que la medida se adopta “en defensa de los derechos laborales y las condiciones dignas de trabajo” y remarcaron que “la unidad de las y los trabajadores es fundamental para frenar cualquier retroceso en materia de derechos”.

Además, confirmaron que se sumarán a las actividades regionales que convoquen las centrales sindicales en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires. “No a la reforma laboral, por urgente aumento salarial”, expresaron.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la concentración está prevista para el jueves 19 a las 12 en la intersección de Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen, desde donde se movilizarán hacia el Congreso de la Nación.