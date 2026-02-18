Comenzó la obra para instalar una cabecera del transporte público en el campus de la Unicen

El Municipio de Olavarría puso en marcha este miércoles la obra para instalar una cabecera del transporte público de pasajeros en el predio del campus de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen).

Los trabajos iniciales, ejecutados por la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, incluyen movimiento de suelos, nivelación y acondicionamiento del terreno. Luego se construirá una platea de hormigón donde se colocará un contenedor equipado con sanitarios, mobiliario y conexión eléctrica, destinado al uso de choferes durante la jornada laboral.

La intervención surge a partir de un acuerdo institucional mediante el cual la Universidad cedió al Municipio un sector del predio para la instalación del espacio operativo. Además de la estructura principal, el proyecto prevé la adecuación de calles internas para facilitar el ingreso, egreso y estacionamiento de las unidades.

Desde el Ejecutivo señalaron que la obra responde a un planteo histórico de los trabajadores del transporte, quienes solicitaban contar con un lugar adecuado para realizar pausas y acceder a sanitarios en condiciones reglamentarias. La incorporación de la cabecera también busca optimizar la logística del servicio y ordenar los recorridos.

En paralelo, se confirmó que todas las líneas de transporte urbano incorporarán el ingreso al campus en su trayecto habitual. La medida impactará en la comunidad educativa de las facultades de Ingeniería y Ciencias Sociales, así como de la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel, además de vecinos que concurren diariamente al sector.