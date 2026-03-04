SEyTMO destinó más de $2 millones a la educación de sus afiliados

El Sindicato de Empleados y Trabajadores Municipales de Olavarría (SEyTMO) informó que continúa acompañando a sus afiliados en el ámbito educativo, por segundo año consecutivo.

Ph: SEyTMO

Este apoyo alcanza a quienes cursan estudios iniciales, primarios, secundarios y superiores.

Para el ciclo lectivo 2026, SEyTMO destinó más de $2.000.000 para asistir a más de 60 estudiantes, reafirmando su compromiso con la educación como un derecho y no un privilegio.

Desde el sindicato expresaron su deseo de un feliz ciclo lectivo 2026 a todas las familias municipales, destacando la importancia de garantizar oportunidades educativas para todos los afiliados.