«Si el miércoles Cristina no duerme en su casa, seremos miles los dispuestos a no dormir en las nuestras»

El sábado 14 de junio, en la histórica sede de la UOM de Avellaneda, más de 500 vecinos de la ciudad se congregaron bajo la consigna #AvellanedaConCristina , como parte de una convocatoria nacional que crece en todo el país con un objetivo claro: movilizar el próximo miércoles 18 de junio a Comodoro Py para acompañar a Cristina Fernández de Kirchner.

“Hoy estamos acá, en la casa de los trabajadores metalúrgicos en un momento que es bisagra para la historia del peronismo y por lo tanto es también un punto de inflexión en la historia argentina, porque el señor Magnetto ha hecho una demostración de poder frente al Pueblo argentino. Nos ha dicho que no solo va a poner Presidentes que garanticen sus negocios castigando a los trabajadores, sino que además no nos va a permitir votar a la única Presidenta que nos cuidó, por eso el miércoles la demostración de poder la van a hacer los argentinos y argentinas acompañando a Cristina”, afirmó Emmanuel Santalla.

Santalla denunció con claridad a los responsables de la persecución judicial: “no son los jueces corruptos de la Corte Suprema los escribieron la sentencia, sino la mafia encabezada por Héctor Magnetto, Paolo Roca, Bullgheroni, Braun, Coto, Pagani y Mauricio Macri quienes quieren a Cristina presa o muerta”. “Magnetto odia a Cristina porque odia al peronismo, y odia al peronismo porque odia la democracia y odia a la democracia porque sabe que cuando el pueblo despierta, se organiza y se decide a ir para adelante a ellos se les termina la joda”, expresó el senador provincial.

Y concluyó: “Dieron vuelta el reloj de arena. El martes se empezaron a ir del gobierno. Y sepan que si el miércoles a la noche Cristina no duerme en su casa, seremos miles los que estamos dispuestos a no dormir en nuestras casas tampoco, para quedarnos en el lugar que ella esté. No hay peronismo sin Cristina y no hay Argentina sin peronismo”.