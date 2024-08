Stuppia a Wesner: “estaría mucho mejor para trabajar en la calle Corrientes como actor que como Intendente”

El Secretario del STMO, José Stuppia señaló que los salarios de los municipales está un 50% por debajo de la inflación.

José Salvador Stuppia, secretario general del STMO, realizó declaraciones radiales en el marco de un reeditado conflicto con el Ejecutivo Municipal. El dirigente sindical insistió en que el gobierno de Maximiliano Wesner está buscando privatizar servicios dentro del Hospital y mencionó el caso de limpieza que fue municipalizado durante la administración de Ezequiel Galli.

José Stuppia habló con la periodista Claudia Bilbao en el programa “Desayuno con Noticias” y confirmó que el STMO acatará la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

El Secretario General de los Municipales señaló que el Ejecutivo “incumple” acuerdos paritarios y al comparar salarios con otros sectores, para graficar el supuesto atraso de los sueldos municipales, mencionó que un ingresante en el municipio gana alrededor de 200 mil pesos cuando un empleado de comercio ya está cerca del millón de pesos.

El miércoles, ante la intempestiva medida de fuerza del STMO en el Hospital y la suspensión de cirugías programadas, el Intendente dijo que no entendían las acciones llevadas adelantes por el Sindicato y además aseguró que estaban “desorientados.” Al respecto, José Stuppia señaló: “si está desorientado es un gran problema para todos los olavarrienses, estaría mucho mejor para trabajar en la calle Corrientes como actor que como Intendente. Él lee lo que pasa, él es Contador” y en este sentido recordó el atraso salarial: “en ocho meses 50% abajo de la inflación.”

El secretario General del STMO expresó: “la situación de los trabajadores municipales de Olavarría es muy, pero muy crítica. Nosotros a principios del año 2023, estábamos por encima de algunos gremios privados como puede ser Centro Empleados de Comercio, qué sucede hoy: Centro Empleados de Comercio tiene el ingresante en un millón de pesos, nosotros tenemos el ingresante en 200 mil pesos aproximadamente” y explicó por qué sucede esto: “no acompañaron ninguna de las pautas salariales que nosotros habíamos convenido y habíamos firmado.”

“Olavarría en estos últimos ocho meses vamos a estar finalizando ahora agosto con 50 puntos abajo de la inflación”, reiteró a modo de síntesis.

El jefe sindical volvió a decir que en diciembre del año pasado – en medio del cambio de autoridades municipales – los trabajadores perdieron el 25% de sus salarios. “Nadie se hizo cargo con todo firmado. No se hizo cargo el que se fue ni el que entró”, dijo.

Stuppia habló de que “hay un ajuste a los trabajadores” dado que señaló que en la actualidad el Municipio tienen un “superávit de alrededor de 2000 millones de pesos”. En este punto invitó a los funcionarios a discutir esto públicamente.

“Hoy estamos estamos flexibilizados con los salarios dentro del Municipio”, aseveró Stuppia quien volvió a insistir con la necesidad de rever la masa de dinero que hace de base para la discusión salarial.

Stuppia justificó haber pedido la apertura de las paritarias antes de que se venza el actual acuerdo paritario para poder “negociar con tiempo” aunque de todas maneras sobre ese acuerdo señaló incumplimientos del Ejecutivo: “no se concretó nada. No se concretaron los pases a planta permanente, no se concretaron las recategorizaciones, incumplieron en todo. Además ahora cuando solicitamos la reapertura de las paritarias, hicieron silencio y nos enteramos que estaban haciendo un pliego para privatizar algún área del hospital municipal. Ellos lo van a negar, pero nosotros lo tenemos de una fuente fidedigna.”

Stuppia al hablar concretamente de la posible “privatización” del área de limpieza del Hospital señaló: “están vaciando un sector donde se necesita gente. La gente no aguanta más porque las hacen trabajar 16 horas por 2,50 y no toman gente. Faltan 20 personas. Ese sector es fundamental porque si vos no tenes limpio el hospital no podes trabajar. No se puede trabajar porque la gente y los pacientes todos corren riesgos.”

“Necesitamos un servicio de limpieza a la altura de las circunstancias para proteger al paciente”, dijo José Salvador Stuppia.

Para el titular del STMO es una “contradicción ideológica” que un gobierno como el de Wesner intente privatizar cualquier servicio.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp