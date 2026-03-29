Temporal en Olavarría: Galli cuestionó la reducción en la limpieza urbana y su impacto en el drenaje

Tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Olavarría, el concejal del PRO y ex secretario de Gobierno Hilario Galli cuestionó decisiones del Ejecutivo municipal y vinculó la situación con el funcionamiento del sistema pluvial.

Anoche cayeron más de 150 mm en pocas horas en Olavarría.

El resultado: barrios inundados, vecinos que perdieron cosas, calles anegadas y una ciudad que no logró drenar el agua.



Ahora bien, esto no es solo “la lluvia”. — Hilario Galli (@HilarioGalli) March 29, 2026

A través de la red social X, el dirigente señaló que “anoche cayeron más de 150 mm en pocas horas”, lo que derivó en “calles anegadas, sectores afectados y una ciudad que no logró drenar el agua”.

En ese marco, sostuvo que lo ocurrido no responde únicamente a la intensidad de las precipitaciones, sino también a medidas adoptadas en materia de servicios urbanos.

“Se redujo la limpieza de sumideros”

Según indicó, en noviembre de 2024 el Municipio dispuso por decreto una reducción en el servicio de higiene urbana, que incluyó “menos barrido manual, menos barrido mecánico y un 50% menos de limpieza de sumideros”.

Para Galli, esta decisión impacta directamente en la capacidad de escurrimiento del agua durante episodios de lluvias intensas. “Cuando reducís la limpieza, pasa algo lógico: los desagües se tapan, el agua no escurre y la ciudad se anega más rápido”, afirmó.

“Esto es gestión”

El concejal remarcó además que, si bien las lluvias fuertes no pueden evitarse, sus consecuencias sí pueden ser atenuadas mediante una adecuada gestión.

“Esto no es política partidaria. Es gestión. Y cuando la gestión falla, los que pagan el costo son los vecinos”, expresó.

Las declaraciones se dan en un contexto de complicaciones en distintos puntos de la ciudad tras el temporal, y vuelven a poner en discusión el mantenimiento del sistema de desagües pluviales y los servicios urbanos.