Valicenti sobre Kicillof: «es una figura que el peronismo tiene de cara al futuro, pero no creo que sea la única»

El ex diputado provincial César Valicenti se refirió al vínculo político con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y analizó su proyección dentro del peronismo, en el marco de una entrevista en el ciclo CoNverSo.

Consultado sobre la relación actual, sostuvo: “Es una relación que nosotros tenemos de hace tiempo con el gobernador, de mucho respeto”. En ese sentido, remarcó la presencia del mandatario provincial en la ciudad y su acompañamiento a distintos procesos políticos y de gestión.

Valicenti describió el vínculo como institucional y sostenido en el tiempo. “Es una relación de respeto y de conversación permanente”, afirmó, y agregó que el contacto no se limita al gobernador sino que se extiende al gabinete provincial: “No solamente con el gobernador sino con todo el gabinete de Axel en la provincia de Buenos Aires, con los cuales estamos en permanente contacto, fundamentalmente en las áreas que tienen que ver con la gestión”.

Discusión política y futuro del peronismo

Al ser consultado sobre quienes dentro del peronismo bonaerense señalan a Kicillof como una figura de proyección nacional frente al gobierno de Javier Milei, respondió: “Seguramente es una figura que el peronismo tiene de cara al futuro, pero no creo que sea la única ni que sea el momento para definir las candidaturas”.

En ese marco, consideró que el escenario político actual exige prudencia. Señaló que el país atraviesa dinámicas “políticas, económicas e institucionales tan importantes” que modifican constantemente las reglas de juego.

Finalmente, reconoció que el peronismo se encuentra en una etapa de debate interno tras dejar el gobierno nacional. “Totalmente, sí, totalmente. Y es muy sana, es muy importante”, expresó sobre esa discusión, y sostuvo que el desafío es “reconstruir representatividad y legitimidad con las grandes mayorías”.