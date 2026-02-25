Siguen las consecuencias del fallido programa TUVI: Beneficiarios detectaron deficiencias y suspendieron pago de algunas cuotas

El programa de viviendas TUVI sigue siendo noticias y sus consecuencias poco deseadas se siguen conociendo en el marco de decisiones administrativas adoptadas por la administración de Maximiliano Wesner que heredó el programa gestionado y desarrollado en la última gestión del ex intendente Ezequiel Galli.

En las últimas horas, con documental oficial, trascendió que el Municipio de Olavarría dispuso una serie de medidas vinculadas a viviendas del plan TUVI Tradicional, luego de que beneficiarios presentaran reclamos por deficiencias detectadas en sus casas en el transcurso del año pasado.

Frente a esos reclamos, la administración comunal inició un expediente administrativo y, más luego, un decreto con la decisión tomada.

Detectaron anomalías en las viviendas

De acuerdo con lo establecido en el decreto, la Secretaría de Obras Públicas, Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Inspección de Obras, constató la existencia de anomalías en las viviendas construidas en 2023.

Según se indicó, se trata de un defecto común inherente al proceso de proyecto y ejecución de las obras realizadas en ese momento.

Los trabajos necesarios para subsanar los problemas incluyen tareas de zinguería, sellado de juntas y pintura. El presupuesto oficial fijó un costo de 1.050.000 pesos por vivienda, contemplando mano de obra y materiales.

Suspensión y condonación de cuotas

Frente a esta situación, el Ejecutivo resolvió suspender la liquidación y el cobro de las cuotas correspondientes a diciembre de 2025 y enero de 2026 a diez beneficiarios del plan TUVI Tradicional.

Además, una vez que se verifiquen las reparaciones, se condonarán las últimas dos cuotas de los convenios de pago firmados por esos adjudicatarios.

El decreto también establece la liberación de responsabilidad del Municipio respecto de eventuales vicios de construcción que se detecten con posterioridad a las reparaciones realizadas.

La medida vuelve a poner en el centro de la escena al programa TUVI, que ya había generado cuestionamientos en torno a la calidad constructiva de las viviendas entregadas.