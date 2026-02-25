Autorizaron a 37 Sur a desplegar red de fibra óptica en Sierras Bayas, Colonia Hinojo y Bella Vista

El Municipio de Olavarría autorizó a la empresa Iperactive S.A., conocida comercialmente en la ciudad como 37 Sur, a realizar un nuevo tendido de fibra óptica en distintas localidades del Partido.

La medida quedó establecida a través de un decreto firmado a finales del año pasado que, además, le concede cuatro meses a la empresa para llevar adelante las tareas.

Alcance de la obra

El proyecto contempla la colocación de 750 postes y el tendido de 32.000 metros lineales de fibra óptica en las localidades de Sierras Bayas, Colonia Hinojo y Bella Vista.

Según se informó, los trabajos tendrán una duración estimada de cuatro meses.

La empresa deberá ejecutar la obra respetando las condiciones establecidas por el Municipio y será responsable por la correcta realización de los trabajos.

Responsabilidad y control

El decreto establece que 37 Sur deberá garantizar las condiciones de seguridad durante la ejecución de la obra, con señalización adecuada para peatones y vehículos.

Además, será responsable por cualquier daño que pudiera producirse en la vía pública o en redes de servicios existentes, debiendo realizar las reparaciones correspondientes.

Una vez finalizadas las tareas, la empresa deberá solicitar la conformidad municipal, que será otorgada tras constatar que veredas y calzadas hayan quedado en condiciones adecuadas de transitabilidad.

Con esta autorización, la firma avanzará en la ampliación de su red de conectividad en localidades del Partido de Olavarría.