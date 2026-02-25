De qué trata el corredor turístico rural que une Espigas, Blanca Grande, Recalde y Mapis

A finales del año pasado, el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría aprobó la Ordenanza N° 5731/25 que crea el corredor turístico rural integrado por las localidades de Espigas, Blanca Grande, Recalde y Mapis.

La iniciativa propone un recorrido que pone en valor la cultura, la historia, la gastronomía y las actividades rurales de cada comunidad. El objetivo es consolidar una propuesta conjunta que impulse el desarrollo local y fortalezca la identidad de los pueblos.

Un circuito que integra cuatro localidades

El corredor turístico rural abarca puntos emblemáticos de cada localidad.

En Espigas, el recorrido incluye la plaza General San Martín, la iglesia Santo Domingo de Guzmán, el museo de la antigua estación de ferrocarril, el Parque Valverde, el Sendero de la Memoria Ferroviaria y diversas instituciones educativas y deportivas.

En Blanca Grande, se destacan la Laguna Blanca Grande, el camping, el hotel, los vestigios del Fuerte Blanca Grande (1828), la capilla Nuestra Señora de Lourdes, el Club Huracán y la antigua estación ferroviaria, entre otros espacios históricos y recreativos.

En Recalde, el circuito contempla la plaza pública, el Club Atlético, Social y Deportivo Recalde, la capilla de la Medalla Milagrosa, la antigua estación ferroviaria, la feria rural y distintos espacios gastronómicos y culturales.

En Mapis, la propuesta incluye la antigua estación de ferrocarril —hoy museo—, la capilla San José Obrero, el antiguo almacén de ramos generales y establecimientos educativos.

Además, el corredor incorpora emprendimientos gastronómicos, alojamientos y propuestas de emprendedores locales.

Señalización y promoción

La ordenanza prevé la colocación de cartelería interpretativa e informativa en los accesos a cada localidad, donde se enumerarán los principales atractivos turísticos.

También establece acciones de promoción y articulación con instituciones, prestadores y vecinos, con el fin de garantizar un desarrollo sostenible y participativo.

De esta manera, el corredor turístico rural busca consolidarse como una nueva propuesta para visitantes y como una herramienta de crecimiento para las comunidades rurales del partido de Olavarría.

El cumplimiento de la Ordenanza está en manos de la Secretaría de Desarrollo Económico que conduce Pablo Di Uono. El proyecto es de autoría del ex concejal Carlos Coscia.