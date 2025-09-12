Vecino de Sierras Bayas logró un turno para renovar su licencia de conducir tras una medida cautelar dictada por un Juez de Familia

En el marco de un recurso de amparo, el Juez de Familia, doctor Santiago Guillermo Arrondo le ordenó a la Municipalidad de Olavarría que adopte las medidas necesarias tendientes al otorgamiento de turno para la renovación de licencia de conducir a un vecino de la localidad de Sierras Bayas.

La resolución se dictó en formato de medida cautelar y fue firmado en la jornada del jueves 11 de septiembre.

El vecino que logró está medida cautelar cuenta con la asistencia legal del doctor Alexander Jesús Aquila.

Alexander Aquila, el abogado que está detrás del vecino que logró renovar su licencia de conducir.

El juez Arrondo, al fundar la medida cautelar, dejó señalado que la misma «procura la tutela de derechos de neto corte constitucional, como lo son el derecho civil de transitar libremente dentro del territorio argentino y de trabajar también libremente sin que el ejercicio de su derecho pueda ser cercenado por la reglamentación respectiva».

Se deja en claro que, en caso de el Municipio incumpla, se le podría imponer una multa en favor del vecino de diez mil pesos por cada día de retardo ($ 10.000) hasta un importe máximo de dos millones de pesos ($ 2.000.000).