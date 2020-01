Aumento de Tasas: “Tengo una necesidad de acompañar con los gastos que tiene el municipio la inflación”

El Intendente Municipal Ezequiel Galli, luego de la reunión con el Gobernador Axel Kicillof, hizo mención a la necesidad de recursos que requieren las distintas administraciones.

Si bien aclaró que la Ley Impositiva que impulsa Kicillof no fue un tema de la reunión de este jueves dijo: “el gobernador expresó la necesidad de contar con recursos como tenemos todos.”

De inmediato se refirió al fracaso en Olavarría de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes que, por ahora, no aprobó un aumento de Tasas impulsado por su administración.

“Yo he planteado un aumento de tasas en el Municipio y la oposición no me dio el quórum para tratarlo. Yo tengo una necesidad de acompañar con los gastos que tiene el municipio la inflación y eso no lo pude hacer”, dijo Galli.

