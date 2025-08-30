La batalla por la gloria en Sudamérica está al rojo vivo: ¿quién avanzará a los cuartos de final de la Copa Libertadores?

El torneo más importante del continente entra en su etapa decisiva, y los gigantes del fútbol sudamericano ya se miden por un lugar en la historia. 1xBet te trae lo mejor de las intrigas y emociones que deja la Copa Libertadores.

Los octavos de final fueron un verdadero carrusel de emociones para los aficionados: partidos vibrantes, finales dramáticos, actuaciones individuales memorables y sorpresas que dejaron a todos boquiabiertos. El ejemplo más claro fue la caída de Botafogo, actual campeón, eliminado sorpresivamente en el global (1-2) por el aguerrido LDU Quito de Ecuador. São Paulo y River Plate también sufrieron, y solo lograron su pase tras la tensión de los penales.

¿Quiénes son los ocho grandes que siguen en pie en Sudamérica?

Cuatro equipos argentinos, tres brasileños y el único representante ecuatoriano, LDU Quito, que carga con la esperanza de todo un país. Estos son los cruces de cuartos, ida y vuelta:

Vélez Sarsfield vs Racing (16.09 y 23.09)

River Plate vs Palmeiras (17.09 y 24.09)

LDU Quito vs São Paulo (18.09 y 25.09)

Flamengo vs Estudiantes (18.09 y 25.09)

Esta temporada, Argentina rompió la hegemonía de los clubes brasileños en la Copa Libertadores y se ganó con mérito la mayor presencia en las fases decisivas.

Copa Libertadores: Los favoritos al título

Los analistas de 1xBet señalan a Flamengo como uno de los grandes favoritos para quedarse con la Copa, con una cuota de 2.65 a su favor. Y no es casualidad: el “Urubu” se movió con maestría en el mercado de fichajes, sumando gratis a Saúl Ñíguez y Jorginho, además de reforzar la plantilla con Emerson Royal, comprado al Milan. Al timón de este plantel de lujo está Filipe Luís, histórico del Atlético de Madrid, que ahora como entrenador ha mostrado temple y visión, guiando al Flamengo hasta lo más alto del Brasileirao y alimentando la ilusión de volver a reinar en Sudamérica.

Palmeiras también figura entre los aspirantes a ganar la Copa Libertadores, con una cuota de 4 en caso de consagrarse campeón. Abel Ferreira ha moldeado un plantel equilibrado y consistente, que ya mostró un alto nivel en su participación en el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Racing también aparece en la lista de favoritos. La cuota para que “La Academia”, se corone campeón es de 8.5. El olfato táctico de Gustavo Costas y la combinación justa entre juventud y experiencia en el plantel podrían ser la clave para alcanzar la gloria en la Copa Libertadores.

River Plate, el último club argentino en levantar la Copa Libertadores en 2018, tampoco puede quedar fuera de la conversación. En el mercado de pases perdió a su mayor promesa: Franco Mastantuono, quien partió al Real Madrid. Sin embargo, los “Millonarios” mantienen un plantel con jugadores carismáticos y de gran talento. Uno de ellos es Franco Armani, figura clave en la tanda de penales contra Libertad que aseguró su pase a cuartos de final. La cuota para que River conquiste el torneo es de 9.5.

La Copa Libertadores entra en su recta final y promete a los aficionados partidos ardientes, llenos de emoción y espectáculo. ¡Apuesta en los partidos del torneo en nuestro sitio web y disfruta del mejor fútbol con 1xBet!