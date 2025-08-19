Se vienen las III Jornadas “De los márgenes al centro”

La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), a través de su Área de Políticas de Género y la Red de Consejerías en Salud Sexual, Reproductiva y No Reproductiva, organiza la tercera edición de las Jornadas “De los márgenes al centro”, que tendrán el jueves 11 y viernes 12 de septiembre de 2025 en el Complejo Universitario de la UNICEN, en Azul.

Las Jornadas se desarrollan en un escenario crítico. A diez años de la primera marcha Ni Una Menos, que marcó un ciclo de protestas feministas y sexodisidentes capaz de transformar nuestras formas de vida y de hacer política, asistimos a un nuevo momento de tensión. El orden de género está bajo asedio: las derechas radicales lo descalifican como “ideología” y hasta sectores que antes lo levantaban como bandera ahora lo presentan como un fracaso cultural.

En este contexto, la Universidad Pública y particularmente las perspectivas de género y diversidad vuelven a estar en el centro de los ataques. Frente a ello, las Jornadas recuperan el llamado de bell hooks a llevar los feminismos de los márgenes al centro, habilitando un espacio de encuentro, pensamiento y articulación entre quienes transitamos los feminismos y las disidencias sexuales desde distintos territorios, disciplinas y prácticas, dentro y fuera de la universidad.

Cronograma central

Jueves 11 de septiembre

9 h – Inscripción y acreditación.

10 h – Apertura a cargo de autoridades de la UNICEN.

10:30 h – Conferencia inaugural “De la marea feminista a la reacción conservadora. Mapeando la ofensiva antigénero en tiempos de derechas radicales”. Disertan: Karina Andriola y Andrea Torricella.

12 h – Break almuerzo.

14:30 a 16:30 h – Mesas simultáneas de ponencias y sistematizaciones de experiencias.

17 h – Presentación del libro «Sin padre, sin marido, sin estado. Feministas de las nuevas derechas.» Editorial Siglo XXI con la presencia de sus autoras: Melina Vázquez y Carolina Spataro.

18 h – Presentación de la serie documental CISOC-FCH y Abra UNICEN “En las camas, las casas y las plazas. Una historia de luchas” Cierre musical a cargo de PerfodArte.

Viernes 12 de septiembre

9 h – Inscripción y acreditación

9.30 a 11 h – Mesas simultáneas de ponencias y sistematizaciones de experiencias



11 a 12 h – Actividades culturales



12 h – Break almuerzo.

14.30 a 16.30 – Conferencia de cierre. “Organizando la resistencia. Experiencias y luchas colectivas en la región”. Disertan: Grupo de Varones Trans y no binaries (Azul); Madame Lu (Olavarría), Economía Popular Tandil, Federación Escuelas Secundarias (Tandil).

Hasta el momento se contará con la participación de 50 expositoras/es provenientes de más de diez ciudades, y una presencia internacional (Uruguay).

Inscripción y participación

La inscripción está abierta tanto para quienes deseen presentar ponencias como para quienes quieran asistir a las Jornadas.

El plazo de presentación de resúmenes ampliados se extiende hasta el lunes 25 de agosto de 2025.

Por más información y consultas escribir a: [email protected], [email protected] Más información en la segunda circular: https://drive.google.com/file/d/1-IUpfb5XnK-EHJ_xEIi3j3wQP8GBX7X3/view?pli=1