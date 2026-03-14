Caminos rurales: licitan obras por $250 millones para mejorar la transitabilidad en la zona de 16 de Julio

La Municipalidad de Olavarría lanzó la Licitación Pública Nº 3/26 para ejecutar obras de mejora en varios caminos rurales del Partido, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y facilitar la salida de la producción agropecuaria en la zona cercana a 16 de Julio.

El proyecto contempla intervenciones en los caminos 78-2-35, 78-2-36, 78-2-37 y 78-3-37b, donde se ubican distintos establecimientos rurales. Según surge de la memoria descriptiva del pliego, en ese sector varios productores se vieron afectados durante los períodos de lluvias, ya que los caminos presentan falta de material, cunetas obstruidas y sectores bajos que dificultan la circulación normal.

En ese marco, la obra prevé una reparación integral de los caminos mediante distintas tareas de infraestructura vial destinadas a recuperar su transitabilidad.

Entre los trabajos previstos se incluyen el alteo de la traza en los sectores más bajos, el entoscado con una capa de material de aproximadamente 25 centímetros, la limpieza y reconformación de cunetas para mejorar el escurrimiento del agua, tareas de bacheo y compactación en tramos deteriorados y la colocación o reparación de alcantarillas en puntos críticos.

De acuerdo al pliego, las intervenciones también apuntan a restablecer el perfil adecuado de los caminos y evitar que el agua de lluvia corte la traza o genere anegamientos que impidan el tránsito.

El presupuesto oficial de la obra es de 250 millones de pesos y el plazo de ejecución previsto es de 135 días corridos desde el inicio de los trabajos.

Para llevar adelante las tareas se exigirá un equipamiento mínimo compuesto por una motoniveladora, una retroexcavadora, dos camiones volcadores, un camión regador y un compactador tipo “pata de cabra”.

La apertura de sobres está prevista para el 26 de marzo a las 10 en el Palacio San Martín. Los interesados podrán adquirir el pliego hasta el 20 de marzo a las 13 en la Dirección de Licitaciones del Municipio.

Con esta intervención se busca mejorar las condiciones de circulación en una zona productiva del partido, donde el estado de los caminos resulta clave para el movimiento de maquinaria, el transporte y la salida de la producción rural.