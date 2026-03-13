El HCD puso primera y se inició el año legislativo

Durante la jornada se debatió sobre la situación del PAMI y se aprobó por unanimidad un proyecto de comunicación que manifiesta preocupación por la suspensión de pagos a médicos de la ciudad.

Este jueves 12 de marzo se realizó en el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría la primera sesión ordinaria del período deliberativo 2026.

La actividad comenzó con una sesión especial en la que se aprobó el pedido de licencia del concejal Leonardo Yunger, integrante del bloque Fuerza Patria. En su lugar asumió el concejal suplente electo para el período 2025-2029, Nicolás Bruno.

Posteriormente se llevó adelante la sesión ordinaria, en la que el cuerpo deliberativo trató y aprobó distintos proyectos impulsados por los bloques que integran el Concejo.

Durante el debate, los concejales abordaron la situación del PAMI y aprobaron por unanimidad un proyecto de comunicación que expresa preocupación por la suspensión de pagos a médicos de la ciudad.

En otro de los puntos del orden del día, se declaró de interés legislativo municipal la séptima edición del Cross Country Día de la Memoria, iniciativa impulsada por vecinos de la comunidad.

Además, se aprobó un proyecto de resolución del bloque Fuerza Patria que declara de interés legislativo municipal el 13° Festival Internacional de Estatuas Vivientes de Olavarría, que se realizará los días 14 y 15 de marzo en el Centro Cultural San José.

Por su parte, el bloque Unión Cívica Radical impulsó distintas resoluciones vinculadas a obras y mejoras en la ciudad. Entre ellas, se solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal trabajos de mantenimiento y adecuación en las calles 130 y 128, en el tramo comprendido entre Rivadavia y el arroyo Tapalqué, y en Alsina entre 130 y 126. También se pidió la demarcación y pintado de sendas peatonales en avenida Pringles desde Necochea hasta Álvaro Barros.

Desde el mismo bloque se presentó además un proyecto de comunicación que manifiesta preocupación respecto al control y fiscalización del servicio de transporte de pasajeros de larga distancia.

En tanto, el bloque Por Más Libertad presentó un proyecto de resolución que fue aprobado y que solicita la reparación y el acondicionamiento de la vereda en el sector de las oficinas de Licencias de Conducir.

El mismo espacio impulsó otro proyecto aprobado por el cuerpo, mediante el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal la realización de tareas de mantenimiento integral en las calles sin pavimento que rodean y dan acceso al paraje “La Isla”.

Por su parte, los bloques PRO y Juntos por Olavarría presentaron pedidos de informes vinculados al funcionamiento del servicio de cabinas de telemedicina en el partido de Olavarría y al estado de la residencia de adultos mayores “La Sabiduría”.

Finalmente, un proyecto del bloque UCR que solicitaba trabajos de limpieza en los márgenes del canal paralelo a la calle Bartolomé Mitre, en Sierra Chica, a la altura del barrio Fonavi, fue enviado a archivo debido a que el Departamento Ejecutivo informó que las tareas de mantenimiento ya fueron realizadas.