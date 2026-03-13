Julio Alem en CoNverSo: “La ganadería está pasando un muy buen momento”

El ex intendente además analizó el estado de los caminos rurales en Olavarría.

El episodio N°49 de CoNverSo ya se encuentra disponible en YouTube y tiene como protagonista al dirigente rural Julio “Chango” Alem, quien durante la entrevista abordó distintos temas vinculados a la realidad productiva del Partido de Olavarría, con especial énfasis en la ganadería y el estado de los caminos rurales.

En ese sentido, Alem planteó su mirada sobre la infraestructura rural y consideró que aún hay aspectos por mejorar. “Me gustaría que estén un poco mejor los caminos rurales”, expresó al referirse a las condiciones de circulación en distintos sectores del partido.

El dirigente también mencionó la importancia de la inversión en el mantenimiento de la red vial rural y sostuvo que se trata de una cuestión central para la actividad productiva. “Leí que se destinó el cincuenta por ciento de la tasa vial el año pasado a caminos rurales. Que lo mejore un poco, porque hay veces que vas al campo y por poco se te aflojan las muelas de los saltos”, señaló durante la conversación.

Caminos y producción

Alem remarcó que la infraestructura rural es un factor clave para el funcionamiento de la actividad agropecuaria y vinculó directamente el estado de los caminos con el desarrollo productivo del sector. En ese marco sostuvo que “para que este momento histórico de la ganadería funcione también necesitás caminos”.

Durante la entrevista también mencionó la necesidad de avanzar en otros servicios para el ámbito rural, como la conectividad o la electrificación, al considerar que son elementos que inciden directamente en la vida cotidiana y en la producción del campo.

Una mirada optimista sobre la ganadería

Al referirse a la situación del sector ganadero, Alem expresó una visión positiva sobre el contexto actual y las perspectivas a futuro. “La ganadería está pasando hoy un muy buen momento… el año pasado fue espectacular y las perspectivas para este año en el país son excepcionales”, afirmó.

Según explicó, la coyuntura internacional también abre oportunidades para la producción argentina. En ese sentido mencionó la caída del stock ganadero en Estados Unidos y la demanda sostenida del mercado chino como factores que podrían favorecer las exportaciones.

De todos modos, señaló que el país debe trabajar en la recuperación de su propio rodeo. “Ese proceso de producción ganadera tiene que tener como objetivo que nosotros, que hemos bajado en parte nuestro stock, podamos recuperarlo”, sostuvo.

En ese marco también planteó la necesidad de cuidar el equilibrio del rodeo y advirtió que sería conveniente reducir el porcentaje de faena de hembras para favorecer el crecimiento del stock.

De acuerdo con su análisis, el escenario actual representa una oportunidad para el sector. “Estamos ante una excelente oportunidad para la actividad ganadera en términos de exportación”, concluyó.