El rector de la Unicen advirtió que los salarios perdieron más del 50% y alertó por la fuga de profesionales

El rector de la Universidad Nacional del Centro (Unicen), Marcelo Aba, trazó un panorama preocupante sobre la situación que atraviesa la institución.

En declaraciones al programa La Mañana, emitido por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1, advirtió que el principal problema es la cuestión salarial y que el deterioro del capital humano ya se hace sentir en el día a día de la universidad.

«De aplicarse la ley que votó el Congreso de la Nación, debería haber por lo menos un 50 por ciento de incremento en los salarios para recuperar el valor de los haberes de 2023», señaló Aba, en referencia a la pérdida de poder adquisitivo que afecta tanto a docentes como a no docentes.

El rector alertó que la crisis no se limita a medidas de fuerza, sino que se expresa en un goteo constante de profesionales que abandonan la institución. «Empiezan a producirse algunas bajas, aparecen más licencias de lo que normalmente tenemos y reducciones de dedicación», detalló.

Según explicó, muchos docentes con dedicación exclusiva optan por reducir su carga para buscar alternativas en el sector privado, lo que impacta directamente en las tareas de investigación y extensión. «Eso implica que esas actividades se van a dejar de hacer. Eso impacta en la universidad que nosotros queremos«, lamentó.

Sobre el marco legal, Aba recordó que la Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso y ratificada con el apoyo de los dos tercios de ambas cámaras tras un veto presidencial. Sin embargo, el Gobierno nacional optó por no cumplirla. «Lo único que pedimos es que se aplique la ley. Si se aplica, se resuelven todos los problemas que menciono», afirmó. Estimó que el costo de implementarla ronda el 0,3 o 0,4% del PBI, una cifra que consideró no determinante para el equilibrio fiscal.

Respecto a las propuestas del Ejecutivo, fue tajante: «Nosotros en este año hemos perdido por lo menos el 30 por ciento de inflación del año pasado más el diez por ciento que ya lleva este año, porque la suma que recibimos para funcionamiento es la misma del año anterior». Para Aba, el Gobierno sostiene el equilibrio fiscal «porque no gasta», pero sin ofrecer solución alguna al sistema universitario.