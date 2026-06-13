Fotos al 100: La Beriso se presentó en Olavarría

La banda de rock La Beriso brindó un recital en la ciudad de Olavarría ante un marco importante de público que acompañó la interpretación de sus canciones más conocidas.

El grupo liderado por el cantante Rolo Sartorio repasó diferentes etapas de su trayectoria musical a lo largo de la jornada, la cual convocó tanto a residentes locales como a espectadores llegados desde diversas localidades de la región. El recital se desarrolló este viernes en Complejo Norte producido por Eventos Anfitrión del olavarriense Cesar Saldaín.