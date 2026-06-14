Junio: Mes de conmemoraciones de la ingeniería en Argentina

En el marco del Mes de la Ingeniería, dado que en junio se celebran el Día de la Ingeniería, el Día del Ingeniero/a en Argentina y el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, los miembros de la Mesa Directiva del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires Distrito III saludaron a los profesionales, detallaron las actividades programadas para este mes y analizaron la actualidad de la profesión. Las autoridades que encabezan el distrito son el ingeniero Hernán Alonso (presidente, de la ciudad de Tandil), la ingeniera Nancy Fernández (tesorera, de la ciudad de Bolívar) y la ingeniera María Haydée Peralta (secretaria, de la ciudad de Olavarría).

Al respecto, el ingeniero Alonso destacó: “Celebramos todo el mes porque se da la particularidad de que hay tres fechas significativas. La primera es el 6 de junio, que es el Día de la Ingeniería Argentina, el 16 de junio, que es el Día del Ingeniero en la Argentina, y el 23 de junio, que es el Día de la Mujer en la Ingeniería”.

Por su parte, la ingeniera Peralta indicó: “En ese marco, como cada año, la institución programó y está desarrollando una agenda de actividades que reflejan los objetivos estratégicos institucionales, pretendiendo revalorizar el rol de la profesión y del desempeño de los ingenieros e ingenieras”.

En el mismo sentido, Peralta agregó que “la agenda de actividades, en consonancia con esos objetivos estratégicos, incluye actividades académicas que contribuyen a la formación continua, actividades deportivas, actividades de interés general, y actividades con los jóvenes a través de reconocimientos y encuentros que posibilitan el relevamiento de demandas, además de actividades vinculadas con la inclusión de la mujer en ingeniería”.

A su turno, la ingeniera Fernández expresó: “Como parte de nuestras políticas de gestión, venimos trabajando con distintas inversiones en intervenciones en las delegaciones y centros de ingenieros del distrito, con una mirada puesta en mejorar y poner en valor estos espacios. Para nosotros, las delegaciones son mucho más que edificios: allí se visan trabajos profesionales, se reciben consultas, se realizan eventos y charlas de capacitación, y también se generan valiosos encuentros de camaradería entre ingenieros e ingenieras, donde se comparten experiencias, inquietudes y soluciones vinculadas al ejercicio profesional».

«En ese camino, durante el año pasado finalizamos la obra de la Delegación Pehuajó, que permitió contar con un espacio propio y adecuado para los profesionales de la ciudad. También avanzamos con mejoras en las delegaciones de Azul y Tandil, realizando tareas de mantenimiento, renovación y optimización de sus instalaciones. Actualmente, seguimos trabajando en la puesta en valor de la Delegación Trenque Lauquen y tenemos como objetivo completar la obra de la Delegación Saladillo, para que los ingenieros e ingenieras de esa localidad y de su zona de influencia también cuenten con un importante lugar de encuentro. Cada una de estas acciones responde a una decisión clara: estar más cerca, acompañar mejor y seguir fortaleciendo la presencia del Colegio en todo el distrito”, completó la tesorera.

Posteriormente, el ingeniero Alonso se refirió al impacto de la profesión en la sociedad y remarcó que en cada puente, canal, edificio, en la energía que necesitamos (ya sea en forma de luz o calor), en las comunicaciones, en los vehículos para transporte, en cada grifo, y en cada ruta o camino que conecta familias, está la huella del ingeniero. Su labor no es abstracta: planifica, ejecuta y controla las obras y servicios públicos que sostienen la vida cotidiana de la comunidad, asumiendo con cada decisión técnica una responsabilidad profundamente humana. Celebrar el Día del Ingeniero es reconocer ese compromiso silencioso con el bienestar colectivo.

Asimismo, en ocasión de la celebración por el mes de la ingeniería, se destacó la importancia de la inversión en materia de obra pública. Invertir en infraestructura no es un gasto: es la base del crecimiento, la igualdad territorial, la calidad de vida y el compromiso con el medio ambiente, entendiendo que los ingenieros tienen la formación y la vocación para transformar la realidad.

Finalmente, los tres dirigentes coincidieron en considerar propicia esta oportunidad para enviar a los ingenieros e ingenieras en general, y muy especialmente a los profesionales del Distrito III, un cálido saludo en este mes de conmemoraciones para la ingeniería argentina.

Para concluir, desde el CIPBA D3 que conducen, destacaron la importancia de la profesión para el desarrollo de las comunidades, por lo cual señalaron que el desafío constante es su revalorización para estar acordes a lo que el contexto cambiante ofrece.