Más de 100 despidos en FABI: «Hoy, lamentablemente, en Olavarría nos deja CMPC- Ex Fabi»

Guillermo Lascano es uno de los máximos referentes de La Libertad Avanza en Olavarría. Lascano está al frente del PAMI y además lleva la voz cantante del sector local que se referencia con Javier Milei.

Entre el martes y este miércoles, luego de conocerse el despido de 100 trabajadores en FABI, Guillermo Lascano hizo distintas apreciaciones en su cuenta de X (ex Twitter).

Lascano se esforzó en vincular el cierre de empresas en otros momentos históricos de la Argentina y concluyó el mensaje de este miércoles diciendo: «Hoy, lamentablemente, en Olavarría nos deja CMPC- Ex Fabi.»

Salidas emblemáticas.

Las primeras compañías que cerraron operaciones locales en el gobierno de Alberto Fernandez fueron la española Telefónica, Norwegian Airlines y las firmas de moda Nike, Wrangler y Lee. — GUILLERMO LASCANO (@guillelascano) April 9, 2025

Para contextualizar, Lascano dice: «Salidas emblemáticas. Las primeras compañías que cerraron operaciones locales en el gobierno de Alberto Fernández fueron la española Telefónica, Norwegian Airlines y las firmas de moda Nike, Wrangler y Lee. En 2020 gigantes como Peixe, Walmart, Falabella, Latam Airlines, Air New Zealand, Petrobras y Engie siguieron la tendencia. Un año después se sumaron firmas como The Fork, Sinopec, Kodak, Glovo, Qatar Airlines, Emirates, Under Armour y Bradesco, entre otros. En el 2022 se fueron Alicorp, Lactalis, Edding. En el 2023, se produjo la salida de al menos cinco grandes empresas, en medio de un contexto de inflación récord e incertidumbre político-económica. En la lista están OLX, Banco Itaú, Grifols, BNP Paribas y Masisa. Hoy, lamentablemente, en Olavarría nos deja CMPC – Ex Fabi.»

Tras esta enumeración, Guillermo Lascano afirmó: «Argentina no genera empleo privado genuino desde hace una década. Pronto, como se pudo bajar la inflación a valores acorde a la región, ahora resta recuperar el empleo y las inversiones. Tiempo al tiempo»

El mensaje precedente

El martes, mientras en Hinojo más de 100 trabajadores ordenaban su salida tras el cierre de FABI, Guillermo Lascano también hizo referencia al tema aunque, en esos primeros mensajes, no había menciones directas al conflicto local.

Los factores de la producción son: La TIERRA, el TRABAJO, el CAPITAL y la TECNOLOGÍA. De todos ellos, la tierra es el único Fijo.

Argentina está incursionando un nuevo modelo, distinto del anterior, a la larga más eficiente. — GUILLERMO LASCANO (@guillelascano) April 8, 2025

El martes, el titular del PAMI afirmaba: «los factores de la producción son: la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología. De todos ellos, la tierra es el único fijo. Argentina está incursionando un nuevo modelo, distinto del anterior, a la larga más eficiente.»

Tras eso, el radical devenido en liberal libertario afirmó: «cerrarán empresas y abrirán otras. El Capital, recurso siempre escaso, irá de un lado a otro, en búsqueda de las mejores condiciones» y agregó, «desde hace años vengo planteando la necesidad de que Olavarría cuente con un máster plan, que nos permita identificar y trabajar sobre las oportunidades y las ventajas competitivas (recursos, condiciones, infraestructura, etc) que propicie escenarios competitivos y diversificados. Si seguimos con gestiones Municipales con déficit y sin un máster plan, difícilmente tengamos la oportunidad de hacer algo distinto para los vecinos.»