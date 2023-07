Toma de terrenos: «No podemos pagar un alquiler de cien lucas»

Tras una Reunión que encabezó el secretario de Desarrollo Humano Diego Robbiani con los vecinos que protagonizaron la toma de terrenos este sábado Karen y Jessica hablaron con los medios de comunicación y señalaron que, «nos dijeron que ahora en septiembre van a largar una nueva campaña para ciento catorce lotes de los cuales ellos nos pidieron que nos vayamos informando con un representante de nación para comentarle el tema.»

Dijeron que, «lo que queremos no es un terreno que nos regalen y decir bueno los mando allá al fondo de la ciudad así no molestan más. Nosotros estamos pidiendo un terreno en condiciones y que ellos puedan darnos una chance de pagar. Así sea mensual, quincenal, no hay problema en eso. Lo que queremos es un pedazo de tierra para poder dar a los hijos lo que necesitan.»

«Estamos en la calle esperando a ver si el intendente Galli se anima a hablar con nosotros civilizadamente como estamos haciendo desde el día uno.»

Karen señaló que, «en quince días tengo que abandonar mi casa. Yo no le puedo decir a mis hijos. Bueno, vamos a la calle porque no tenemos y esperemos septiembre. No podemos hacer eso, necesitamos una respuesta ya. Esto es una emergencia no es que estamos aburridos en casa y nos vamos a a molestar a Galli.»

Sobre el desalojo del sábado indicaron que, «nos desalojaron sin orden, porque no tenían orden. No supieron decirnos quién estaba a cargo y se bajaron con armas. Si no hubiese sido por dos criaturas que son las mías siendo que nosotros no estábamos siendo maleducados. Estábamos simplemente haciendo un simple disco para que los nenes coman.»

Cuando fueron consultados sobre el inicio de una causa penal dijeron que, «estamos dispuestos a enfrentar una causa penal. Pero nosotros queremos un terreno así que estamos dispuestos a todo.»

«Yo no puedo pagar un alquiler de cien lucas, solo cobro la asignación de los nenes y el alimentar porque salgo a vender a la calle porque no tengo trabajo en blanco. Ni en blanco ni en negro.»

Agregaron que, «hay más compañeros que están sin trabajo, viven el día a día. Van a ver si pueden tirar un poquito de acá un poquito de allá para llegar y le planteamos eso, que no llegamos a fin de mes tampoco. Nosotros cobramos hoy y mañana ya no tenemos más plata.»

¿Y qué le vamos a dar de comer a los nenes?

«No, no hay plata.» es esa la situación que estamos viviendo, estamos desempleados. No le estamos pidiendo un trabajo tampoco. Porque podemos salir tranquilamente a agarrar un cacho de cartón e ir a la chatarrería a venderlo, pero lo que sí le estamos pidiendo es un terreno, para no pagar más alquiler, y esa plata, invertirla y decir, bueno, el día de mañana este terreno va a ser de ustedes.»

