Durísima acusación contra Ezequiel Galli: «se compra negocios gastronómicos y no le hace la habilitación correspondiente»

El presidente del Partido Justicialista de Olavarría y concejal de Fuerza Patria, Federico Luis Aguilera lanzó una durísima acusación contra el exintendente Ezequiel Galli.

El concejal acusó al exmandatario y candidato a senador de LLA de comprar locales gastronómicos y no realizar habilitaciones.

En el marco de un acalorado debate en el HCD y dirigiéndose al gallismo, Federico Aguilera dijo: «ustedes se siguen haciendo los vivos, hasta tenemos un exintendente que se sigue haciendo el vivo. Que hasta se compra negocios gastronómicos y no le hace la habilitación correspondiente, se hace el vivo.»

Agregó Aguilera, «durante ocho años de gestión tiene que saber que si compra un negocio gastronómico tiene que renovar la habilitación.» El concejal sostuvo además: «Funcionaba un negocio gastronómico, que se prendió fuego hace poquito, y el ex intendente municipal era dueño y parece que se olvidó que tenía que habilitarlo.»

«Esas son las avivadas que la gente no quiere saber mas nada y le dijo basta», sostuvo el concejal.

