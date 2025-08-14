Video y Fotos: Universidad Publica: «Semaforazo» en Olavarría y la lucha que no cesa

Ciudad
Por En Linea Noticias 0

Imágenes Mauricio Latorre

Este jueves por la tarde la comunidad educativa de las facultades olavarrienses salieron nuevamente a la calle para reclamar por más presupuesto y mejores salarios de los y las docentes universitarias.

En este caso ADUNCE convocó a un «semaforazo» que se llevó adelante en La Rioja y Del Valle, en la puerta de entra al campus local de la UNICEN.

“Con salarios de pobreza no hay educación”, fue uno de los lemas.

