Se realizó la décima sesión ordinaria del 2025

Política
Este jueves 14 de agosto, el Honorable Concejo Deliberante llevó a cabo en el recinto ubicado en Centro de Exposiciones de Olavarría (CCO) la décima sesión ordinaria del período deliberativo 2025. Estos fueron los proyectos aprobados.

La jornada comenzó con la aprobación por unanimidad de un proyecto de resolución presentado por el bloque Por Más Libertad solicitando al Ejecutivo Municipal realizar una nueva entrada al Bioparque «La Máxima» por Avenida Sarmiento y calle Antártida Argentina.

Luego, el cuerpo aprobó por mayoría un proyecto de comunicación del bloque UCR para «repudiar» el veto total dispuesto por el presidente de la Nación, Javier Milei, de las leyes 27.791 y 27.793 que declaran la Emergencia Pública en Materia de Discapacidad y una actualización de los haberes jubilatorios. Los concejales de los bloques LLA, PRO, Junto por Olavarría y Por Más Libertad votaron en contra.

A continuación, el cuerpo legislativo local aprobó un pedido de informes presentado por el bloque UCR con respecto al funcionamiento de los operativos de control vehicular.

A pedido del mismo espacio se sancionaron una serie de resoluciones con distintas solicitudes al Ejecutivo Municipal. Las mismas requieren la implementación de operativos preventivos para garantizar la seguridad en barrio «Ara San Juan»; la reparación y reemplazo de luminarias de la Plaza Juana Azurduy del barrio Belgrano; la colocación de un reductor de velocidad en Avenida Alberdi y José Luis Torres; el mantenimiento de la calle Merlo al 5900; y la instalación de luminarias en Avenida Sarmiento en el barrio «El Progreso».

Por último se aprobó un pedido de informes referente a la auditoría realizada recientemente por representantes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en la Dirección municipal de Discapacidad y Personas Mayores.

