Alerta amarilla por tormentas para la noche del viernes y la madrugada del sábado

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a Olavarría y la región durante la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Según se informó, el área será impactada por tormentas de distinta intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, con probabilidad de intensa actividad eléctrica, caída ocasional de granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y abundantes precipitaciones en cortos períodos.

En ese marco, se estiman acumulados de lluvia de entre 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que esos valores puedan superarse de manera puntual.