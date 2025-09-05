Avanza la obra para la concreción de la playa de camiones en Sierras Bayas

El predio se encuentra ubicado sobre el acceso a la localidad serrana.

El Municipio de Olavarría informa que avanzan las obras de construcción de la playa de camiones de Sierras Bayas, que se encontrará situada sobre el acceso a la localidad serrana y brindará una respuesta concreta no sólo a transportistas, sino también a vecinos y vecinas, ya que contribuirá al ordenamiento del tránsito pesado y al mantenimiento de las calles internas.

El predio ya cuenta con las torres de iluminación y avanzan las labores de suministro eléctrico, a la par de los trabajos para culminar el cerramiento perimetral.

Asimismo, también ya se encuentran en marchas las labores para la construcción de la oficina de control, ubicada en el acceso al predio, y sanitarios.

Por último, vale mencionar que el proyecto de la obra contempla además la colocación de un portón de acceso y la pavimentación del ingreso al predio.