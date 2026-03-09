Cicloturismo colonial llegó a la Kreppelfest con una edición especial por el Día de la Mujer

Fotos: Grupo Bici Tours Olavarría

El grupo Bici Tours Club Olavarría realizó una nueva salida de cicloturismo en el marco de una edición especial por el Día Internacional de la Mujer, con destino a la Kreppelfest. La actividad permitió compartir una tarde soleada de recorrido en bicicleta y encuentro entre los participantes.

Desde la organización destacaron la convocatoria y el clima que se vivió durante la jornada. “Pudimos compartir una hermosa tarde de pedal y, como acostumbramos, siempre la fiesta la hacemos nosotros”, señalaron, en referencia al espíritu que caracteriza a cada salida del grupo.

También agradecieron a quienes se sumaron a esta nueva propuesta de cicloturismo y a los socios, patrocinadores y al equipo de trabajo que colaboró para que la actividad se desarrollara de manera segura y organizada.

Además, adelantaron que en los próximos días habrá nuevos anuncios vinculados a futuras actividades. El próximo encuentro será el sábado 21 de marzo con una propuesta que combinará bicicleta y yoga, en una iniciativa conjunta entre Bici Tours Club Olavarría y Mundo Yoga.