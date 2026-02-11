Dos minitractores y cuatro desmalezadoras se suman al equipamiento para el mantenimiento de espacios verdes
El Municipio de Olavarría incorporó nuevo equipamiento que será destinado al mantenimiento de distintos espacios verdes de la ciudad.
La adquisición comprende dos mini tractores cortacésped de radio giro cero y cuatro desmalezadoras, que quedarán a disposición de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos.
Las herramientas serán utilizadas por personal municipal para realizar tareas generales de mantenimiento en parques, plazas y paseos, entre ellos Parque Avellaneda, Parque Sur y los barrios Educadores, Bancario y Los Robles, entre otros sectores.
La entrega de los equipos se concretó en el depósito municipal ubicado en el barrio Pickelado.