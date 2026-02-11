Licencias de conducir tramitadas a la fecha ya pueden ser retiradas

El Municipio de Olavarría, a través de la oficina local de Licencias de Conducir, regularizó la impresión de las licencias de conducir gestionadas desde el pasado jueves 5 hasta la fecha, por lo que se invita a las personas que realizaron dicho trámite a que se acerquen a San Martín 2522 a partir de este miércoles.

Se recuerda que el horario de atención es de 7 a 14 horas y que por consultas pueden comunicarse vía WhatsApp al 2284 695804.