El Municipio realizó la capacitación “Cuidarnos en Red” para estudiantes secundarios

Por la mañana de este jueves se llevó adelante en el Teatro Municipal la capacitación “Cuidarnos en Red”, destinada a estudiantes de 4º y 5º año de escuelas secundarias del Partido de Olavarría.


La propuesta, impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, fue posible gracias a la gestión de la Coordinación de Juventudes municipal.


El encuentro tuvo como objetivo sensibilizar a las y los jóvenes sobre conflictividades en entornos digitales, con especial énfasis en el grooming y la violencia de género digital. Durante la jornada se brindaron herramientas para identificar riesgos en internet, se abordaron las distintas conductas de violencia digital, sus efectos y consecuencias, y se compartieron estrategias de cuidado, medidas de prevención y acceso a la justicia.


Cabe destacar que Cuidarnos en Red es un programa interministerial de promoción de cuidados personales e interpersonales, que desarrolla propuestas múltiples frente a situaciones problemáticas y delitos en los entornos digitales.


Desde la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos municipal se valoró la participación de las escuelas y el compromiso de las y los estudiantes, subrayando la importancia de generar estos espacios en articulación con el Estado provincial, con el acompañamiento del Municipio de Olavarría.

