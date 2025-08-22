Chillar: este domingo será el Festival de la Trufa

El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar este domingo del Festival de la Trufa 2025 de Chillar.

En la ocasión, el evento incluirá visita guiada, peña trufera y patio gastronómico, en tres espacios diferentes de la localidad: la trufera La Esperanza, el Salón Ateneo y la Plaza San Martín, respectivamente.

La iniciativa tiene como objetivo celebrar la trufa como producto de alta calidad, promoviendo su valor culinario, productivo y cultural, y fortaleciendo la economía local a través del turismo gastronómico.

Asimismo, busca generar un espacio de encuentro entre productores, cocineros y público general, ofreciendo posibilidades vinculadas a la producción, procesamiento y consumo de trufas.

Patio gastronómico

Desde las 13 en la Plaza San Martín de Chillar funcionará un patio gastronómico con múltiples opciones y un sector especialmente destinado a la cocina con trufas.

Este espacio estará a cargo de emprendimientos que ofrecerán los siguientes menús:

-Tercer Círculo: pizzas con trufas.

-El Viejo Almacén: sándwich de fiambre trufado.

-Sabores de Azul: alfajores de trufa.

-El Estybo: sándwich de cordero trufado.

-El Pampa Carlos: carne asada con trufas.

Acompañando, habrá feria de emprendedores locales y stands institucionales. Además, demostración de perros truferos y espectáculos artísticos que concluirán con la presentación de Facón.

Peña trufera

Esta propuesta tendrá lugar desde 12:30 en el Salón Ateneo y abarca gastronomía, charla y entretenimiento.

Al respecto, la iniciativa incluirá una masterclass de cocina con trufas, a cargo del chef Ariel Gallicchio; cantina con risotto de trufas y shows en vivo. Además, Mariano Ferreyra de la trufera “La Esperanza” disertará sobre truficultura.

La peña tiene cupo limitado y para hacer las reservas correspondientes habrá que comunicarse al 11 51450906.