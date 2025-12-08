El Quirófano Veterinario Móvil continúa su recorrido por barrios y localidades

El Quirófano Veterinario Móvil continuará la próxima semana en distintos puntos de Olavarría y las localidades, ofreciendo castraciones gratuitas para perros y gatos. Para acceder al servicio hay que sacar turno previo.

Dónde estará esta semana

Martes 9 de diciembre

• Espigas – Delegación Municipal

Miércoles 10 de diciembre

• Independencia – Programa Envión (Av. Pueyrredón 1638)

Jueves 11 de diciembre

• Matadero – Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona” (Av. Emiliozzi y Calle 130)

Viernes 12 de diciembre

• Villa Aurora – Predio “Los Zainos” (Av. Colón 6803)

¿Por qué es importante castrar?

La castración ayuda a prevenir enfermedades en hembras y machos, evita peleas, fugas durante el celo y mejora el comportamiento general. También reduce riesgos de tumores y problemas reproductivos.

Lo que hay que tener en cuenta antes de llevar a tu mascota

– El animal debe ir acompañado por una persona mayor de 18 años que pueda quedarse toda la mañana.

– Presentarse con 12 horas sin comida y 1 hora sin agua.

– Perros: con collar o pretal y correa.

– Gatos: en transportadora o bolso ventilado.

– Llevar una manta para después de la cirugía.

Cómo pedir turno o hacer consultas

– Lunes a viernes, de 7:30 a 13:00

– WhatsApp: 2284 666400

– Teléfono fijo: 2284 579825

– Atención Veterinaria (sin turno, por orden de llegada): de 11:00 a 13:00 en Av. Urquiza 5493