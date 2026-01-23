Más de 20 equipos trabajan en la red vial rural de Olavarría tras las lluvias de 2025

Con 13 motoniveladoras, 4 retroexcavadoras, 2 retropalas y 5 camiones volcadores en funcionamiento simultáneo, el Municipio de Olavarría avanza con un amplio operativo de alteo, mantenimiento y mejoras hidráulicas en la red vial rural, una de las más afectadas por las abundantes precipitaciones registradas durante 2025.

Los trabajos se desarrollaron entre el 10 y el 26 de enero y forman parte del plan de alteos iniciado a fines del año pasado, coordinado por la Dirección de Obras Rurales, con intervención en seis zonas del partido y prioridad en los caminos que presentaron mayores complicaciones de transitabilidad.

Alteos y escurrimiento, el eje de las tareas

Desde el área se informó que la totalidad de los equipos operativos se encuentra abocada a tareas de alteo, un proceso que requiere múltiples pasadas de motoniveladora para elevar la traza de los caminos y, en paralelo, generar cunetas que permitan un correcto escurrimiento del agua ante futuras lluvias.

El avance de los trabajos se ve condicionado por el estado del suelo, la presencia de malezas y la humedad necesaria para intervenir sobre caminos entoscados, ya que trabajar en condiciones inadecuadas puede generar daños irreversibles y pérdida de material.

Intervenciones por zonas del partido

En la Zona 1 se realizaron tareas de bacheo y alteo en los caminos San Quilco – La Pepa – Moya e Iturregui – Ruta 60, con aporte de tosca y apoyo de retroexcavadora. Además, se reforzó el trabajo en el camino La Montañesa, uno de los sectores más afectados por las precipitaciones.

En la Zona 2, dos motoniveladoras trabajaron de manera conjunta en el sector de Las Piedritas, con intervenciones sobre los caminos La Lechuza, Soto y San Fermín, y continuidad prevista para los próximos días.

La Zona 3 concentró tareas de alteo y reconformado en caminos vinculados a RN 226, Querandíes, Frontera Sur y el acceso al Salto de Piedras, donde aún persisten sectores con cunetas blandas y presencia de agua.

En la Zona 4, con equipos municipales y apoyo de empresas contratistas, se avanzó en los caminos La Granja – El Trili, La Escocia – San Jorge y Campo Belgrano – La Rivera, además del traslado de material estabilizado hacia Unidad 27.

En la Zona 5, los trabajos se desarrollaron en el sector de Pourtalé, con alteo y limpieza de cunetas en el camino Ruta 60 – Pourtalé y en 18 de Abril.

Por último, en la Zona 6, se realizaron tareas de alteo en los caminos Bianucci, La Unión – 16 de Julio y Santa Luisa – La Unión, priorizando los tramos que registraron mayores inconvenientes durante los períodos de lluvias intensas.

Control de tareas y mantenimiento hidráulico

En paralelo, continúa la licitación de alquiler de camiones volcadores, que prestan servicios diarios para el traslado de material desde Canteras Piatti hacia distintos puntos de la red vial rural. Las horas de trabajo son controladas mediante inspecciones en campo, sistemas de GPS y partes diarios.

Además, avanzan las tareas de limpieza, mantenimiento y reparación de alcantarillas en sectores como Iturregui y la zona próxima a 16 de Julio, donde también se colocaron nuevas filas para mejorar el escurrimiento del agua.

Pedido a los usuarios

Desde la Dirección de Obras Rurales reiteraron el pedido de evitar la circulación en días de lluvia o posteriores, tal como lo establece la Ordenanza Municipal 3684/14, con el objetivo de preservar el estado de los caminos rurales y evitar daños en la traza.