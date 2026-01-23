No usar: La ANMAT prohibió algunos productos para piletas

La ANMAT prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país, incluidos los canales de venta electrónica, de un desinfectante para piscinas de la marca “Ingenia”, tras detectar irregularidades en el producto.

Según se informó oficialmente, se trata de un insumo de uso doméstico clasificado como riesgo 2, una categoría que implica mayor nivel de peligrosidad por su composición o actividad. Por ese motivo, el producto debe contar con evaluación y certificación nacional para poder ser comercializado.

La medida fue adoptada luego de que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud de la ANMAT detectara inconsistencias en el rotulado: mientras que en la etiqueta figuraba la marca “Ingenia”, en la tapa el producto se identificaba como “Clorotech”.

Ante esta situación, el organismo resolvió iniciar un sumario sanitario contra la empresa Servicios Bioaguas S.R.L., que reconoció como propio el producto alcanzado por la prohibición.