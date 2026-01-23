Defensa al Consumidor brinda asesoramiento para tramitar los subsidios de luz y gas

El Municipio de Olavarría habilitó un servicio de asesoramiento personalizado para acompañar a vecinos y vecinas en la tramitación de los subsidios de luz y gas, en el marco del nuevo esquema vigente desde enero de 2026.

La atención se realiza a través de la Dirección de Defensa al Consumidor y Relaciones Vecinales, donde se brinda asistencia para iniciar el trámite de inscripción y despejar dudas sobre los requisitos del Régimen de Subsidios Energéticos.

Dónde y cuándo recibir asesoramiento

Las personas interesadas pueden acercarse a la oficina de Defensa al Consumidor, ubicada en Coronel Suárez 2843, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas.

El personal del área ofrece información y acompañamiento para acceder a los subsidios de energía eléctrica, gas natural, garrafa y gas propano por redes, según corresponda a cada situación.

A quiénes está dirigido el subsidio

Los subsidios focalizados están destinados a hogares cuyos ingresos netos no superen las tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, de acuerdo a los valores establecidos por el INDEC, considerando el ingreso conjunto de todos los integrantes del grupo familiar.

También se incluyen hogares que, sin formar parte del segmento de mayores ingresos, cuenten con al menos uno de los siguientes requisitos:

Un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBap

expedido por el Un integrante que perciba Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Documentación necesaria

Para realizar el trámite es necesario contar con:

Número de medidor y número de cliente, servicio, cuenta, contrato o NIS , que figuran en la factura de luz o gas

y , que figuran en la factura de luz o gas DNI vigente

CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años

Correo electrónico personal de uso frecuente

Cómo realizar el trámite

El trámite se realiza mediante la inscripción en el Registro para los Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Es necesario completar el formulario correspondiente, revisar cuidadosamente los datos ingresados —que tienen carácter de Declaración Jurada— y finalizar la carga.

Al concluir, el sistema emite un código de confirmación, que puede descargarse en formato PDF y debe conservarse como constancia. Ese código permite realizar el seguimiento del estado del trámite a través de la aplicación o el sitio web de Mi Argentina.