Operativo sanitario en Olavarría por un caso positivo de rabia en un murciélago

Desde la Dirección Veterinaria de la Municipalidad de Olavarría se informó que el próximo lunes 26 de enero se llevará adelante un operativo de bloqueo sanitario tras la detección de un caso positivo de rabia en un murciélago, especie que actúa como reservorio natural del virus.

El operativo se desarrollará entre las 8:30 y las 12:00 horas en el sector comprendido por las calles España, Necochea, Rivadavia y San Martín. Durante ese lapso, personal municipal realizará un dispositivo puerta a puerta para aplicar la vacunación antirrábica a perros y gatos, incluso en aquellos casos en los que los animales cuenten con la vacuna vigente.

Desde el área se solicitó la colaboración de vecinos y vecinas, quienes deberán acercar los animales a la puerta del domicilio, los perros con collar y correa, y los gatos en bolso transportador o envueltos en una manta, a fin de facilitar la tarea del personal interviniente.

Ante la presencia de un murciélago caído o herido, se recomienda, en caso de poder hacerlo de manera segura, recogerlo utilizando guantes y trasladarlo al Centro Veterinario Municipal para su análisis. Si esto no fuera posible, se deberá dar aviso telefónico al 2284-579825, de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 horas. En horario vespertino, hasta las 19:00 horas, comunicarse con Defensa Civil al 2284-412509 o 103. Fuera de esos horarios, se puede enviar un mensaje al programa “VER” al 2284-544817.