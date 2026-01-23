Olavarría bajo alerta amarilla por temperaturas extremas: piden uso responsable del agua y la energía

Olavarría se encuentra bajo alerta amarilla por temperaturas extremas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Ante este escenario, desde Coopelectric reiteraron el pedido a la comunidad para realizar un uso racional y solidario del agua y la energía, con el objetivo de evitar inconvenientes en los servicios esenciales.

Desde la cooperativa advirtieron que el consumo desmedido, especialmente durante los picos de calor, puede generar sobrecargas e interrupciones tanto en el suministro eléctrico como en el sistema de agua potable.

En ese marco, se difundieron una serie de recomendaciones destinadas a reducir el consumo domiciliario. Entre ellas, se sugiere regular los equipos de aire acondicionado en 24 grados, utilizar lámparas LED, evitar dejar luces encendidas en ambientes sin uso y mantener apagados los televisores que no estén siendo utilizados.

También se pidió no llenar piletas con agua de red, conservarlas mediante productos adecuados y evitar el riego, el lavado de autos y veredas durante las horas de mayor temperatura, cuando la demanda del sistema es más alta.

Desde Coopelectric remarcaron que el cuidado de los recursos es una responsabilidad colectiva y apelaron al compromiso de la comunidad para sostener un consumo responsable durante los días de calor extremo, en línea con una mirada de sustentabilidad a largo plazo.

Canales de reclamo

Ante inconvenientes en los servicios, los usuarios pueden realizar reclamos las 24 horas a través de WhatsApp al 2284-230707, donde un asistente virtual guía el ingreso de datos en la plataforma de gestión.

Además, se encuentra habilitado el envío de mensajes de texto al 15-680000.

Por reclamos de energía eléctrica, también se puede llamar al 412305 o 412306, mientras que por obras sanitarias los teléfonos disponibles son 411222 y 411212.