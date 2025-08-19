Se realizará un seminario intensivo de narración oral

Este viernes 22 y sábado 23 de agosto, se llevará a cabo en Olavarría un seminario intensivo de narración oral coordinado por Julia Esquivel, narradora, actriz y docente, egresada de la Facultad de Arte de la UNICEN.

La actividad se desarrollará en dos sedes: la Biblioteca Coty Laborde y Chamula Tierra de las Artes, y está destinada a todas aquellas personas interesadas en el arte de contar historias, ya sea desde una perspectiva escénica, educativa o expresiva.

“Vamos a trabajar técnicas específicas mediante las cuales vas a poder aprender un cuento para contarlo, no solo para el público, sino con el público”, señaló Esquivel.

El seminario propone herramientas para explorar la narración como acto de encuentro y comunicación viva.

Los ejes de trabajo son: identidad, ritmo narrativo y comunicación compartida.

Los cuentos nos reúnen alrededor de un fuego ancestral, es nuestra tarea cuidarlos y revivirlos cada vez que contamos y escuchamos historias.

El sábado 23 a las 20 hs en Chamula Tierra de las Artes será espacio para la ronda de cuentos, un momento de intimidad y celebración de la palabra. Habrá servicio de cantina.

Información e inscripción al 2284-248443