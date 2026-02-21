Se realizó un nuevo acto de jura en el Colegio de Abogados de Azul

Este viernes se llevó a cabo un nuevo acto de jura de matriculados y matriculadas en la sede del Colegio de Abogados Departamental.

Del encuentro participaron la presidenta del C.A.A., María Fernanda Giménez; el tesorero, Alejandro Olivera; y la secretaria del Consejo Directivo, Romina Maineri. Las autoridades dieron la bienvenida a quienes se incorporaron formalmente a la matrícula profesional.

Desde la institución felicitaron a las y los nuevos matriculados y les expresaron su bienvenida.