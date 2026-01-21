Tambos: En 2025 la cuenca que incluye a Olavarría produjo un 8,8% mas de leche

A pesar que la producción de leche creció, unos 45 tambos en promedio por mes cerraron desde que asumió la presidencia Javier Milei, lo que enciende una luz de alerta en el sector agropecuario por la concentración en menos manos.

De los 10.063 tambos que había a lo largo y ancho de la Argentina a finales de 2023, a fin de año pasado quedaban unos 8.900 establecimientos, es decir un 12,6% menos. Sobre los más de 1.100 tambos que se dieron de baja, casi la mitad se registraron en 2025.

La provincia de Buenos Aires, que tiene una participación del 20% de los tambos, es la que más produce en promedio por día por establecimiento: 4.403 litros.

Y dentro de las cuencas bonaerenses, la denominada Mar y Sierras (incluye a distritos como Olavarría, Tandil, Azul Balcarce y Necochea) fue la que más produce. De hecho, en diciembre produjo 6.711 litros por día, muy por encima de los 3.589 litros promedio a nivel país.

El crecimiento interanual de producción en la cuenca Mar y Sierras fue de 8,8%.

En este punto, le siguió la cuenca Abasto Sur (Lobos, Cañuelas y distritos aledaños) con una suba del 8,7%; la cuenca Oeste (la zona de Trenque Lauquen, Pehuajó, Bolívar y la región) con 7% y la Abasto Norte (la región cercana a Suipacha y Chivilcoy) con 6,9%. Pese a los datos positivos, todas, sin embargo, crecieron por debajo del promedio nacional: 9,7%.