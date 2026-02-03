Trabajos de mantenimiento y mejora de calles en Villa Aurora

Este martes se llevaron adelante tareas de mejoramiento de calles internas en el barrio Villa Aurora. La intervención se centró en la calle Azucena, entre la Autopista Fortabat y Balcarce, donde se utilizó maquinaria y recursos del área de infraestructura local.

Las obras consistieron específicamente en la limpieza, nivelación de las calzadas y el agregado de material. El objetivo de estas tareas es mejorar las condiciones de circulación diaria y optimizar la evacuación superficial del agua, buscando evitar inconvenientes en el sector durante los períodos de lluvias intensas.

Desde el sector de obras públicas señalaron que estas acciones se realizan de manera continua en diferentes puntos del partido. El plan de trabajo incluye la limpieza de microbasurales, mantenimiento de infraestructura y trabajos hidráulicos, los cuales se definen a partir de relevamientos técnicos y los pedidos que presentan los vecinos de cada zona.